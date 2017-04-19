20 апреля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). 20 апреля в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Дементьева, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 37.

С 13.00 до 18.00 свет отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Индустриальная, 11; ул. Кольцевая, 2−18, 3−5; ул. Копылова, 13 (гимназия № 37); ул. Лечебная; ул. Побежимова, 37, 39, 41а; ул. Социалистическая, 18.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Вахитовском районе по адресам: ул. Бойничная, 28−41, 65.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Качалова, 78; пр. Победы, 15/1, 15/2, 15/3; ул. Сыртлановой, 8, 16, 18, 20.

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители поселка Отары Приволжского района по улицам: 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, Дорожная, Правды, Приволжская.

Кроме того, света не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.