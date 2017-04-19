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09:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Дождливая и ветреная погода ожидается в Нижегородской области до конца недели

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 19 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки. Температура воздуха составит +3 градуса. Ветер северо-восточный, 5 м/с.

Источник: НТА-Приволжье

20 апреля ожидается облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, днем +1 градус. Ветер северный, 6 м/с.

21 апреля — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -3 градуса ночью и +5 градусов днем. Ветер юго-западный, 3 м/с.

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