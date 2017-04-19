Дождливая и ветреная погода ожидается в Нижегородской области до конца недели
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 19 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки. Температура воздуха составит +3 градуса. Ветер
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 19 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки. Температура воздуха составит +3 градуса. Ветер
20 апреля ожидается облачная погода, небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, днем +1 градус. Ветер северный, 6 м/с.
21 апреля — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -3 градуса ночью и +5 градусов днем. Ветер