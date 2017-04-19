Красноярцев просят не переправляться через Енисей

На Мане начал разрушаться ледовый покров. Глыбы льда уже доплыли до Красноярска. В связи с этим спасатели просят горожан не пересекать Енисей на резиновой лодке, а тем более не пытаться пройти через реку по тонкому льду.

Спасатели отмечают, что происшествие на Березовском водохранилище, которое произошло на днях, никакого урока для жителей края не дало. Так, вчера пришлось спасать еще двоих рыбаков, которые вышли на тонкий лед. Инцидент произошел в Краснотуранском районе. Спасти мужчин удалось с помощью судна на воздушной подушке. От помощи медиков спасённые отказались.