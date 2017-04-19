В Перми в Радоницу до Северного кладбища будет курсировать автобус № 46

Автобусный маршрут № 46 «Драмтеатр — Северное кладбище» будет курсировать 25 апреля, во вторник. В этот день православные отмечают Радоницу.

Как рассказали департаменте дорог и транспорта Перми, маршрут № 46 будет курсировать 25 апреля с 08:30 до 19:00. Интервалы между автобусными рейсами составят 20−40 минут.

Также в следующий вторник оборудуют дополнительные остановки у Южного, Верхне-Курьинского и Головановского кладбищ. Так, 25 апреля на Южной дамбе в Перми будут останавливаться автобусы №№ 1, 5, 13, 14, 25, 43, 75 и троллейбус № 8.

Отметим, что Радоница — это праздник поминовения умерших родственников в честь Пасхи. Он приходится на вторник второй пасхальной недели.