В Прикамье заболеваемость гепатитом выросла в 1,5 раза
За первый квартал 2017 года количество заболевших гепатитом А увеличилось на 65%, а число заразившихся гепатитом С стало больше в два раза.
За первый квартал 2017 года количество заболевших гепатитом А увеличилось на 65%, а число заразившихся гепатитом С стало больше в два раза.
Пермьстат опубликовал данные о заболеваемости в Прикамье за
Так, в 1,5 раза выросло количество заболевших острыми гепатитами. В частности, в этом году было зарегистрировано 104 случая гепатита А, что на 65% больше, чем в прошлом году. Гепатитом С заболели восемь человек, что выше прошлогоднего показателя в два раза.
Также на 36% выросла заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей.