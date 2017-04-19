В Прикамье заболеваемость гепатитом выросла в 1,5 раза

Пермьстат опубликовал данные о заболеваемости в Прикамье за январь-март 2017 года. Оказалось, что по сравнению с первым кварталом 2016 года в регионе увеличилось количество заразившихся инфекционными и паразитными болезнями. Если в прошлом году этот показатель составлял 305846 человек, то в этом году он вырос до 407586 человек.



Так, в 1,5 раза выросло количество заболевших острыми гепатитами. В частности, в этом году было зарегистрировано 104 случая гепатита А, что на 65% больше, чем в прошлом году. Гепатитом С заболели восемь человек, что выше прошлогоднего показателя в два раза.



Также на 36% выросла заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей.