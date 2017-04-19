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09:51 (мск), источник: Noi.md

На ряде дорог страны нас подстерегают радары

Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах:

Источник: Noi.md

R20 — возле г. Резина.

R1 — возле г. Унгены.

R34 — возле г. Кагул.

R2 — возле г. Анений Ной.

M2 — возле г. Оргеев.

R14 — возле г. Бельцы.

Принимая во внимание предупреждения Государственной гидрометеослужбы, для предотвращения возникновение нежелательных дорожно-транспортных происшествий НИП рекомендует водителям:

  • уменьшить скорость в условиях возможной гололедицы.
  • соблюдать достаточное расстояние от впереди едущего транспортного средства.
  • соблюдать дорожные знаки и сигналы и требования патрульных инспекторов.
  • использовать свет фар при низкой видимости.

НИП желает всем безопасного путешествия.

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