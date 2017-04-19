На ряде дорог страны нас подстерегают радары
Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах:
Сегодня мобильные экипажи НИП, оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах:
R20 — возле г. Резина.
R1 — возле г. Унгены.
R34 — возле г. Кагул.
R2 — возле г. Анений Ной.
M2 — возле г. Оргеев.
R14 — возле г. Бельцы.
Принимая во внимание предупреждения Государственной гидрометеослужбы, для предотвращения возникновение нежелательных
НИП желает всем безопасного путешествия.