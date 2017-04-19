В Екатеринбурге ожидаются летние перекрытия улиц в Пионерском
В администрации Екатеринбурга предупредили о летних перекрытиях улиц в Пионерском.
В администрации Екатеринбурга предупредили о летних перекрытиях улиц в Пионерском.
Как сообщили Накануне.RU в
В свою очередь, участок улицы Сахалинской от Блюхера до Кронштадтской специалисты будут закрывать в два этапа: с 7.00 17 июня до 10.00 18 июня, и с 7.00 22 июля до 14.00 23 июля.
Уточняется, что улицы будут закрыты в связи с проведением работ по прокладке сетей