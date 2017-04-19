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10:04 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге ожидаются летние перекрытия улиц в Пионерском

В администрации Екатеринбурга предупредили о летних перекрытиях улиц в Пионерском.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на отрезке улицы Раевского от Блюхера до Ирбитской введут ограничения для транспорта с 7.00 8 июля до 20.00 16 июля.

В свою очередь, участок улицы Сахалинской от Блюхера до Кронштадтской специалисты будут закрывать в два этапа: с 7.00 17 июня до 10.00 18 июня, и с 7.00 22 июля до 14.00 23 июля.

Уточняется, что улицы будут закрыты в связи с проведением работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения.

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