В Екатеринбурге ожидаются летние перекрытия улиц в Пионерском

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на отрезке улицы Раевского от Блюхера до Ирбитской введут ограничения для транспорта с 7.00 8 июля до 20.00 16 июля.

В свою очередь, участок улицы Сахалинской от Блюхера до Кронштадтской специалисты будут закрывать в два этапа: с 7.00 17 июня до 10.00 18 июня, и с 7.00 22 июля до 14.00 23 июля.