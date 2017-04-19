Капитан из Утянки сделал бизнес на редиске
Фермер из Доволенского района Новосибирской области выращивает в теплицах в своем хозяйстве базилик и редиску. Для района это единственный производитель овощей, однако покупают продукцию в Новосибирске.
Фермер из Доволенского района Новосибирской области выращивает в теплицах в своем хозяйстве базилик и редиску. Для района это единственный производитель овощей, однако покупают продукцию в Новосибирске.
В овощном хозяйстве семьи Смолеусовых несколько многометровых теплиц. На грядках уже большая редиска,
Семья Смолеусовых начала заниматься овощеводством в 2014 году. Ощутимая прибыль получилась только в прошлом году. В любом случае, по словам фермера, затрат пока больше.
Почему растениевод выращивает такую редкую травку — базилик? Оказалось, что базилик обладает целебными свойствами и используется не только в приготовлении пищи, но и в парфюмерии, в лекарственных средствах.
На данный момент в районе нет таких фермеров, которые занимались бы выращиванием овощей, поэтому у Смолеусовых нет конкуренции.
— Рынок, где можно сбыть продукцию, городской, — делится с корреспондентом VN.ru хозяин. Когда собрали первый урожай, увезли в областной центр. Там буквально выстраивалась очередь за натуральными, без пестицидов, свежими овощами.
Работницы теплицы собирают первый урожай. Фото автора.
Овощеводство — затратный бизнес. Семья Смолеусовых, первые «финансовые плоды» получила только в прошлом году.
Немало сложностей и проблем встают на пути в развитии этой отрасли: нужно найти хорошую почву, работников, которые ответственно относились бы к своим обязанностям.
Алексей не прогадал с выбором местности. Но туго пришлось с персоналом — сейчас на производстве у фермера трудятся четыре сотрудника.
— Условия труда благоприятные, — рассказали VN.ru сотрудницы Наталья Шевкопляс и Татьяна Ткачева. — Есть комната отдыха, в ней — микроволновая печь, телевизор, можно с комфортом отдохнуть. Заработную плату выплачивают ежемесячно. Вот поэтому и хочется работать.
Семья Смолеусовых, организовав тепличное хозяйство, доказала серьезность намерений. Сейчас овощеводы собрали необходимый пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта по программе «Начинающий фермер». Эта федеральная поддержка — хорошее подспорье для предпринимателя.
В планах у фермера — построить новые теплицы для увеличения производственных объемов.