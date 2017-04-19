Капитан из Утянки сделал бизнес на редиске

В овощном хозяйстве семьи Смолеусовых несколько многометровых теплиц. На грядках уже большая редиска, где-то только-только проклевывается сочный базилик, а чуть дальше — рассада огурцов. Алексей Смолеусов по своей профессии — капитан-механик судоплавания, но это не помешало ему заняться сельскохозяйственным бизнесом.

Семья Смолеусовых начала заниматься овощеводством в 2014 году. Ощутимая прибыль получилась только в прошлом году. В любом случае, по словам фермера, затрат пока больше.

Почему растениевод выращивает такую редкую травку — базилик? Оказалось, что базилик обладает целебными свойствами и используется не только в приготовлении пищи, но и в парфюмерии, в лекарственных средствах.

На данный момент в районе нет таких фермеров, которые занимались бы выращиванием овощей, поэтому у Смолеусовых нет конкуренции.

— Рынок, где можно сбыть продукцию, городской, — делится с корреспондентом VN.ru хозяин. Когда собрали первый урожай, увезли в областной центр. Там буквально выстраивалась очередь за натуральными, без пестицидов, свежими овощами.

Работницы теплицы собирают первый урожай. Фото автора.

Овощеводство — затратный бизнес. Семья Смолеусовых, первые «финансовые плоды» получила только в прошлом году.

Немало сложностей и проблем встают на пути в развитии этой отрасли: нужно найти хорошую почву, работников, которые ответственно относились бы к своим обязанностям.

Алексей не прогадал с выбором местности. Но туго пришлось с персоналом — сейчас на производстве у фермера трудятся четыре сотрудника.

— Условия труда благоприятные, — рассказали VN.ru сотрудницы Наталья Шевкопляс и Татьяна Ткачева. — Есть комната отдыха, в ней — микроволновая печь, телевизор, можно с комфортом отдохнуть. Заработную плату выплачивают ежемесячно. Вот поэтому и хочется работать.

Семья Смолеусовых, организовав тепличное хозяйство, доказала серьезность намерений. Сейчас овощеводы собрали необходимый пакет документов для участия в конкурсе на получение гранта по программе «Начинающий фермер». Эта федеральная поддержка — хорошее подспорье для предпринимателя.

В планах у фермера — построить новые теплицы для увеличения производственных объемов.