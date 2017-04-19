В Казани на перекрестке Волгоградской и Тунакова убрали левые повороты

На пересечении улиц Волгоградская — Тунакова установили дорожные знаки 4.1.2 «Движение направо», 4.1.4 «Движение прямо или направо».

Теперь движение будет осуществляться следующим образом: двигаясь по ул. Тунакова со стороны ул. Восстания в сторону Волгоградской возможен поворот только направо в направлении ул. Декабристов. При движении по Волгоградской со стороны ул. Ибрагимова ликвидирован разворот на пересечении с ул. Тунакова. Ехать можно только прямо, либо повернуть направо.

Напомним, ранее отменили левый поворот на перекрестке улиц А. Кутуя и Гвардейской.