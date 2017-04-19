В Воронежской области летчики на Су-34 выполнили ночное бомбометание
В учебных полетах приняли участие 20 истребителей.
В учебных полетах приняли участие 20 истребителей.
Эскадрилья бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО), базирующаяся в Воронежской области, провела бомбометание ночью. В
Они нанесли удары по целям, имитирующим фортификации, танки, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.
«Для поражения мишеней использовались фугасные авиационные бомбы ФАБ-210 и ФАБ-500», — сообщают в
Также экипажи Су-34 отработали уход от систем противовоздушной обороны условного противника и провели условные воздушные бои.