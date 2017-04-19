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10:52 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге полицейские вернули родителям потерявшегося ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге сотрудники полиции вернули родителям потерявшегося ребенка.

Вечером 18 апреля в дежурную часть отдела полиции № 13 позвонили работники управляющей компании, расположенной на улице Бисертская, 29 и сообщили, что к ним в офис девочка без родителей. На место прибыл наряд полиции и инспектор по делам несовершеннолетних.

«Малышку доставили в территориальный орган внутренних дел. Девочка разговаривала плохо, но все-таки смогла назвать свою фамилию и имя — Варвара. Со слов девочки ей 6 лет и она живет с мамой, которую, зовут Екатерина, а также двумя младшими братишками», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские отвезли девочку в центр социальной помощи «Отрада», а сами отправились на поиски ее родителей. Фото малышки было размешено на городских порталах, где ее увидела соседка. Она и позвонила в дежурную часть.

Сотрудники полиции провели поквартирный обход дома и нашли родителей потерявшегося ребенка.

Как выяснилось, мать девочки работает водителем такси, в семье есть еще четверо несовершеннолетних детей. В пресс-службе ведомства отмечают, что «семья полная, до настоящего времени на учете не состояла».

Женщина сообщила полицейским, что девочка ушла гулять около 17.00, а к 21.30 так и не вернулась домой. Ребенка искали муж женщины, она сама и бабушка. Они уже собирались обращаться в полицию, когда к ним пришли стражи порядка.

«За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей мать потерявшейся девочки привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации. УМВД России по г. Екатеринбургу призывает граждан внимательнее следить за своими детьми и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать в полицию», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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