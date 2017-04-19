Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Американцы жестко отреагировали на наряд дочери Трампа
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Арендные ставки в Москве упали ниже 20 тыс рублей в месяц
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
"Нас могли бы покрошить": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10:54 (мск), источник: VN.ru

Британские СМИ написали о подковавшем блоху новосибирце

На страницы новостного сайта британской компании BBC попали новосибирский мастер миниатюр Владимир Анискин и его единомышленник из Омска Анатолий Коненко.

Источник: Владимир Анискин

О своих впечатлениях, вызванных просмотром невероятных поделок сибирских мастеров, рассказала британская журналистка Шэрон Макдоннелл. Она упомянула караван верблюдов в игольном ушке, Эйфелеву башню на ноге у комара, молитву «Отче наш» на человеческом волосе и книгу Чехова «Хамелеон» с 0,9-миллиметровыми страницами и 0,07-миллиметровыми буквами.

Однако самое сильное впечатление на рассказчицу произвели подкованные блохи. Эти экспонаты она увидела в разное время в разных городах и сначала решила, что попала на одну и ту же выставку. Однако оказалось, что работы принадлежат двум сибирским мастерам — Владимиру Анискину и Анатолию Коненко.

«Но почему все эти мастера так любят иметь дело с блохами, удивилась я. Объяснение оказалось простым — все идет от популярной в России повести Николая Лескова, которую тот написал в 1881 году. Ее полное название — “Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе”. Сюжет сводится к соперничеству русских и английских мастеров, в котором в итоге побеждают русские», — пишет Макдоннелл.

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин занимается любимым делом с 1998 года. Ранее VN.ru рассказывал о том, как мастер подготовил к 8 Марта необычное поздравление для женщин. Он изобразил самые маленькие в мире сердечки и надпись «8 Марта», используя грифель карандаша.

«Стержень автоматического карандаша 0,5 миллиметра. Элементы в них очень тонкие, а грифель хрупкий. Надо иметь навык работы с такими мелкими вещами. Поскольку скоро 8 Марта, вот и решил сделать что-нибудь тематическое», — рассказал микроминиатюрист корреспонденту VN.ru.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сотрудники ФСБ показали школьникам пулеметы и автоматы
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь