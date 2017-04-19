Британские СМИ написали о подковавшем блоху новосибирце

О своих впечатлениях, вызванных просмотром невероятных поделок сибирских мастеров, рассказала британская журналистка Шэрон Макдоннелл. Она упомянула караван верблюдов в игольном ушке, Эйфелеву башню на ноге у комара, молитву «Отче наш» на человеческом волосе и книгу Чехова «Хамелеон» с 0,9-миллиметровыми страницами и 0,07-миллиметровыми буквами.

Однако самое сильное впечатление на рассказчицу произвели подкованные блохи. Эти экспонаты она увидела в разное время в разных городах и сначала решила, что попала на одну и ту же выставку. Однако оказалось, что работы принадлежат двум сибирским мастерам — Владимиру Анискину и Анатолию Коненко.

«Но почему все эти мастера так любят иметь дело с блохами, удивилась я. Объяснение оказалось простым — все идет от популярной в России повести Николая Лескова, которую тот написал в 1881 году. Ее полное название — “Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе”. Сюжет сводится к соперничеству русских и английских мастеров, в котором в итоге побеждают русские», — пишет Макдоннелл.

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин занимается любимым делом с 1998 года. Ранее VN.ru рассказывал о том, как мастер подготовил к 8 Марта необычное поздравление для женщин. Он изобразил самые маленькие в мире сердечки и надпись «8 Марта», используя грифель карандаша.