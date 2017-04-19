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10:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

Полиция поймала пермяка, катавшегося в зорбе по Комсомольскому проспекту

Его привлекли к административной ответственности.

Пермская полиция установила личность пермяка, который прокатился в зорбе по Комсомольскому проспекту.

Правоохранители провели с ним беседу. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину привлекли к административной ответственности.

Напомним, пермяк прокатился 15 апреля прямо по проезжей части Комсомольского проспекта в прозрачном шаре, вызвав удивление и шок у автомобилистов и пешеходов. Видеозапись с камер наблюдения зафиксировала «поездку» экстремала на перекрёстке Комсомольского проспекта с улицей Пушкина.

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