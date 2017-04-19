Слюдянка появилась на «Сказочной карте России»
Грамоту о появлении резиденции Байкальского Деда Мороза на «Сказочной карте России» получил представитель Иркутской области.
Грамоту о появлении резиденции Байкальского Деда Мороза на «Сказочной карте России» получил представитель Иркутской области.
Торжественное вручение состоялось во время презентации обновленной «Сказочной карты России» и нового
Участие представителя области стало возможным благодаря поддержке губернатора Сергея Левченко. Главе региона рассказали о Байкальском Деде Морозе на туристской выставке «Байкалтур». Сергей Левченко счёл проект интересным и перспективным.
Приангарье впервые приняло участие в
Как рассказала руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина, представитель Иркутской области подготовил проект, в котором представил легенду о Байкальском Деде Морозе. Этот проект реализуется в Слюдянке с 2005 года. Место для будущей резиденции сказочного героя выбрано рядом с туристической тропой на пик Черского, которая пользуется популярностью у туристов круглый год. В целом у Слюдянки очень большой туристический потенциал: из города турист может отправиться сразу в нескольких направлениях: в Тункинскую долину (Бурятия) и дальше на озеро Хубсугул (Монголия), в Байкальск на гору Соболиную, на Кругобайкальскую железную дорогу или на пик Черского.
— Сказочный герой — это хороший повод, чтобы привлечь внимание туристов к своей малой родине. Это открывает большие перспективы для развития внутреннего туризма, так как всего один турист способен обеспечить работой до шести местных жителей. Если территория будет привлекательна, то найдутся инвестиции и в конкретные туристические проекты, в благоустройство самой территории, а также эта тема может стать очень хорошей основой для развития событийного туризма и для создания тематических сувениров, — отметила Екатерина Сливина.