Слюдянка появилась на «Сказочной карте России»

Торжественное вручение состоялось во время презентации обновленной «Сказочной карты России» и нового культурно-туристического проекта «Сказочное посольство» в Екатеринбурге в рамках V международного туристического форума «Большой Урал». Об этом сообщает 19 апреля 2017 года пресс-служба регионального правительства.

Участие представителя области стало возможным благодаря поддержке губернатора Сергея Левченко. Главе региона рассказали о Байкальском Деде Морозе на туристской выставке «Байкалтур». Сергей Левченко счёл проект интересным и перспективным.

Приангарье впервые приняло участие в культурно-туристическом проекте «Сказочная карта России», который объединяет всю имеющуюся информацию о музеях, усадьбах и резиденциях всех героев русских сказок и былин в нашей стране. На карте, которая есть в общем доступе в сети интернет, для удобства туристов обозначаются места нахождения развлекательных комплексов, где можно увидеть персонажей исконно русских сказок. Проект «Сказочная карта России» реализуется с ноября 2010 года. За шесть лет существования при участии проекта появились два десятка новых туристических маршрутов и новых резиденций сказочных и былинных героев.

Как рассказала руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина, представитель Иркутской области подготовил проект, в котором представил легенду о Байкальском Деде Морозе. Этот проект реализуется в Слюдянке с 2005 года. Место для будущей резиденции сказочного героя выбрано рядом с туристической тропой на пик Черского, которая пользуется популярностью у туристов круглый год. В целом у Слюдянки очень большой туристический потенциал: из города турист может отправиться сразу в нескольких направлениях: в Тункинскую долину (Бурятия) и дальше на озеро Хубсугул (Монголия), в Байкальск на гору Соболиную, на Кругобайкальскую железную дорогу или на пик Черского.

— Сказочный герой — это хороший повод, чтобы привлечь внимание туристов к своей малой родине. Это открывает большие перспективы для развития внутреннего туризма, так как всего один турист способен обеспечить работой до шести местных жителей. Если территория будет привлекательна, то найдутся инвестиции и в конкретные туристические проекты, в благоустройство самой территории, а также эта тема может стать очень хорошей основой для развития событийного туризма и для создания тематических сувениров, — отметила Екатерина Сливина.