Росприроднадзор нашел предполагаемый источник бензольного запаха в Хабаровске

Хабаровск, 19 апреля, AmurMedia.

Предполагаемый источник сильного запаха бензола в Хабаровске пытались выявить во время совещания, посвященного защите окружающей среды. Несмотря на убедительные выступления представителей нескольких предприятий, которые могли сбрасывать в воздух вредные вещества, Росприроднадзор все равно готовит документы для обращения в природоохранную прокуратуру, сообщает корр. ИА AmurMedia.

19 апреля в Хабаровске прошло совещание, посвященное теме защиты окружающей среды. В ходе обсуждения проблемы стало известно, что в период с 13 апреля по 18 апреля поступило 516 жалоб, преимущественно из северного округа.

Специалистам, проводящим проверку, наконец-то стало известно, какое вещество портило жизнь хабаровчанам. Стационарные посты Росгидромета фиксировали превышение допустимых концентраций по сероводороду в 2,5 раз и по этилбензолу в 4 раза.

В ходе совещания в правительстве края выступили представители предприятий, расположенных на промышленном узле, в котором зафиксировано наибольшее число жалоб.

Первым выступил генеральный директор ОАО «Хабаровского нефтеперерабатывающего завода» Сергей Скуридин. Во время своего выступления, директор предприятия всячески отстаивал честь НПЗ, акцентируя внимание на проводимых ранее проверках.

— В настоящий момент у нас на предприятии работает прокуратура, поэтому мы находимся под постоянным контролем. На заводе все отходы у нас сжигаются на уникальном закрытом факеле. С 8 апреля на нефтеперерабатывающем заводе проводится капитальный ремонт. Мы также фиксируем обращения граждан, по этому случаю у нас даже была создана специальная горячая линия. Выезжаем ночью, выезжаем днем, ни одна жалоба не подтверждается, — рассказал Сергей Скуридин.

Однако его слова явно вызвали возмущение у председателя Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергея Мазунина.

— Запахи не подтверждаются? Как так? Я сам лично чувствую. Половина города чувствует запах, а вы нет. В последний раз, когда я с проверкой был на вашем предприятии, выйдя с него, получил долю токсикомании. В любом случае там есть выбросы, — возмутился Сергей Мазунин.

В ответ Сергей Скуридин пригласил Сергея Мазунина на проверку, однако чиновник заявил, что он уже был на предприятии, и повторно посещать его ему не нужно.

Слова Сергея Скуридина о том, что он не замечает запаха, возмутили и председателя регионального отделения в Хабаровском крае Всероссийской политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Виктора Сайкова.

— Похожая ситуация была и в Комсомольске-на-Амуре. Там также жители жаловались на удушающий запах. На месте была и прокуратура, и Роспотребнадзор. Мы сами туда приезжали с проверкой. Но почему-то, когда мы уезжали, начинали поступать жалобы от людей, которые проживали в районе нефтеперерабатывающего завода. Здесь происходит тоже самое. Люди жалуются на неприятный запах, причем большинство жалоб поступает из того района, где располагается ваше предприятие. Мы будем искать источник возникновения запаха, и смотрите, чтобы мы не нашли его у вас, — рассказал Виктор Сайков.

После этого возможность высказаться была передана представителям других предприятий, которые также подозреваются в ухудшении экологической обстановки в городе. Как и следовало догадаться, представитель АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексей Лукьянов и начальник производственно-технического отдела вагонного участка Хабаровска Ирина Веренич заявили о том, что их предприятия также непричастны к загрязнению воздуха.

Обстановка в зале накалялась до тех пор, пока ясность в происходящее не попыталась внести представитель департамента Росприроднадзора по ДФО Светлана Попова.

— На территории хабаровского НПЗ и «Газпром газораспределение» были взяты пробы воздуха. Согласно результатам проверки, на территории нефтеперерабатывающего завода было выявлено наличие следующих веществ: сероводород, ксенон, бензол, толуол. Данные показатели не превышают предельно допустимой нормы в рабочей зоне, которые в свою очередь существенно выше нормы для жилой застройки. Для оценки влияния выделяемых веществ на прилежащие районы данные будут переданы в отделение Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. На территории «Газпром газораспределение» загрязнения не зафиксировано. В ночное время суток нами был зафиксирован выброс сероводорода, а поскольку в ночное время производством сероводорода занимается только нефтеперерабатывающий завод, можно сделать предположение, что загрязнение воздуха идет со стороны НПЗ. В данный момент готовятся материалы для передачи в хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру, — сообщила Светлана Попова.

При этом стоит отметить, что решение Росприроднадзора неокончательное, и пока невозможно точно сказать, кто именно виновен в загрязнении хабаровского воздуха, пока не будут окончены все проверочные работы.

Напомним, утром 14 апреля жители Хабаровска ощутили резкий запах нефтепродуктов. В сложившейся ситуации пытались разобраться сотрудники МЧС. Но после проверки источник сильного бензольного запаха они не обнаружили. После губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт потребовал провести проверку. Однако, результаты её пока неизвестны.