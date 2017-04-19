За звание «Отец года» поборются жители Хабаровска

Участниками конкурса могут стать мужчины, которые состоят в официальном браке и воспитывают троих и более детей, в том числе — усыновленных. Районный этап соревнования проведут с 4 мая по 1 июня. В этот период организации и жители города, ходатайствующие о вручении диплома, должны подать документы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте.

Городской этап состоится с 11 по 22 июня. Комиссия рассмотрит представленные документы и проведет отбор кандидатов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.