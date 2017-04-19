Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Суд запретил Сбербанку использовать свой бренд на Украине
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Знаменитый радиоведущий скончался в Москве - СМИ
"Поставлена жирная точка": Киркоров о личном
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
10:53 (мск), источник: Губерния онлайн

За звание «Отец года» поборются жители Хабаровска

Жители Хабаровска поборются за звание «Отец года» в рамках специального конкурса. Победитель соревнования будет награжден дипломом мэра города.

Источник: Reuters

Участниками конкурса могут стать мужчины, которые состоят в официальном браке и воспитывают троих и более детей, в том числе — усыновленных. Районный этап соревнования проведут с 4 мая по 1 июня. В этот период организации и жители города, ходатайствующие о вручении диплома, должны подать документы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте.

Городской этап состоится с 11 по 22 июня. Комиссия рассмотрит представленные документы и проведет отбор кандидатов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Перечень дополнительных услуг расширили в МФЦ Хабаровского края
Спасены три члена экипажа затонувшего в Черном море сухогруза
СМИ: боевики ИГ применили иприт против военных США в Ираке
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признал вину
Российский боксер оспорил дисквалификацию за допинг
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Lexus обновил свой самый смелый кроссовер Дизайн маленького кроссовера Lexus NX в момент появления казался настолько смелым, что не возникало и мысли, что он устареет
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты У звезды «Обитаемого острова» нет проблем с психическим здоровьем, настаивает мать актера Людмила
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь