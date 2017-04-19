Троих пермяков укусили клещи

В Пермском крае по состоянию на 17 апреля 2017 года три человека обратились с жалобами на укусы клещей, информирует управление Роспотребнадзора.



Двое клещей были исследованы. У одного из них специалисты обнаружили гранулоцитарный анаплазмоз. Сейчас человек, пострадавший от укуса зараженного клеща, проходит антибиотикопрофилактику.



На сегодняшний день в регионе против клещевого энцефалита иммунизировано 77001 человек (30,3% от плана), в том числе детей 31522, профессиональных групп риска 24360. За аналогичный период 2016 года было привито 32103 человек.