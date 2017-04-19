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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за паводка три деревни под Уфой могут оказаться отрезанными от большой земли

Мост через реку Уршак пока не закрыли, но вода стремительно прибывает.

Большая вода вплотную подобралась к населенным пунктам Уфимского района Башкирии. Три деревни рискуют оказаться отрезанными от города. Вечером 18 апреля в Булгаково сработала сирена, которая предупредила людей об опасном уровне воды в реке Уршак, которая вот-вот закроет собой мост — единственную дорогу до Уфы.

— Пока мост не закрыт, — успокаивает глава Уфимского района Вилорий Угаров. — Мы круглые сутки мониторим ситуацию, потому что там три населенных пункта Песчаный, Стуколкино и Фомичево.

По словам местных властей, сейчас для жителей этих деревень готовят объездную дорогу. Однако по ней будет сложно передвигаться — дожди оперативно превращают глину в грязевую кашу.

— Если вода подойдет близко, мост в любом случае закроем. Тем более в этом году запланирован ремонт. Торги уже прошли, — уточнил Вилорий Угаров. — На объездную дорогу уже отправлены грейдеры, которые пытаются выровнять условную проезжую часть.

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