Из-за паводка три деревни под Уфой могут оказаться отрезанными от большой земли

Большая вода вплотную подобралась к населенным пунктам Уфимского района Башкирии. Три деревни рискуют оказаться отрезанными от города. Вечером 18 апреля в Булгаково сработала сирена, которая предупредила людей об опасном уровне воды в реке Уршак, которая вот-вот закроет собой мост — единственную дорогу до Уфы.

— Пока мост не закрыт, — успокаивает глава Уфимского района Вилорий Угаров. — Мы круглые сутки мониторим ситуацию, потому что там три населенных пункта Песчаный, Стуколкино и Фомичево.

По словам местных властей, сейчас для жителей этих деревень готовят объездную дорогу. Однако по ней будет сложно передвигаться — дожди оперативно превращают глину в грязевую кашу.

— Если вода подойдет близко, мост в любом случае закроем. Тем более в этом году запланирован ремонт. Торги уже прошли, — уточнил Вилорий Угаров. — На объездную дорогу уже отправлены грейдеры, которые пытаются выровнять условную проезжую часть.