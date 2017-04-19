Из-за паводка три деревни под Уфой могут оказаться отрезанными от большой земли
Мост через реку Уршак пока не закрыли, но вода стремительно прибывает.
Мост через реку Уршак пока не закрыли, но вода стремительно прибывает.
Большая вода вплотную подобралась к населенным пунктам Уфимского района Башкирии. Три деревни рискуют оказаться отрезанными от города. Вечером 18 апреля в Булгаково сработала сирена, которая предупредила людей об опасном уровне воды в реке Уршак, которая
— Пока мост не закрыт, — успокаивает глава Уфимского района Вилорий Угаров. — Мы круглые сутки мониторим ситуацию, потому что там три населенных пункта Песчаный, Стуколкино и Фомичево.
По словам местных властей, сейчас для жителей этих деревень готовят объездную дорогу. Однако по ней будет сложно передвигаться — дожди оперативно превращают глину в грязевую кашу.
— Если вода подойдет близко, мост в любом случае закроем. Тем более в этом году запланирован ремонт. Торги уже прошли, — уточнил Вилорий Угаров. — На объездную дорогу уже отправлены грейдеры, которые пытаются выровнять условную проезжую часть.