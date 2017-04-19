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11:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках неизвестный нарисовал граффити на памятнике культуры

Портрет поэта Алексея Кольцова украсил стену знаменитой дачи Башкирцева.

Источник: РИА "Воронеж"

Неизвестный граффитист, подписывающийся буквами ST, нарисовал портрет воронежского поэта Алексея Кольцова на одной из стен дачи Башкирцева в Семилуках. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители в среду, 19 апреля.

Художник подписал рисунок цитатой из стихотворения Кольцова:

Встань, проснись, поднимись,

На себя погляди:

Что ты был? И что стал?

И что есть у тебя?

Горожане отнеслись к рисунку неоднозначно.

— Граффити на памятнике — это кощунство и вандализм. Хочется свои мысли выразить, используй для этого стены собственного дома или гаража. Ведь вслед за одним рисунком появятся другие. И на что станет похожа дача в конечном итоге? — поделилась руководитель отдела культуры Семилукской администрации Валентина Беленова.

Граффитист ответил горожанам в соцсетях, что на творчество его натолкнула цитата поэта. По словам уличного художника, своим рисунком хотел напомнить семилукцам о необходимости восстановления памятника истории и культуры.

Справка РИА «Воронеж»

Дача Башкирцева — заброшенная историко-культурная достопримечательность Семилукского района. Она расположена на правой стороне Дона при впадении в него реки Девица. Усадьба построена в 1820-х годах Иваном Сергеевичем Башкирцевым — богатым купцом-фабрикантом, женатым на старшей сестре воронежского поэта Алексея Кольцова..

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