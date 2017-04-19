В Семилуках неизвестный нарисовал граффити на памятнике культуры
Портрет поэта Алексея Кольцова украсил стену знаменитой дачи Башкирцева.
Портрет поэта Алексея Кольцова украсил стену знаменитой дачи Башкирцева.
Неизвестный граффитист, подписывающийся буквами ST, нарисовал портрет воронежского поэта Алексея Кольцова на одной из стен дачи Башкирцева в Семилуках. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили местные жители в среду, 19 апреля.
Художник подписал рисунок цитатой из стихотворения Кольцова:
Встань, проснись, поднимись,
На себя погляди:
Что ты был? И что стал?
И что есть у тебя?
Горожане отнеслись к рисунку неоднозначно.
— Граффити на памятнике — это кощунство и вандализм. Хочется свои мысли выразить, используй для этого стены собственного дома или гаража. Ведь вслед за одним рисунком появятся другие. И на что станет похожа дача в конечном итоге? — поделилась руководитель отдела культуры Семилукской администрации Валентина Беленова.
Граффитист ответил горожанам в соцсетях, что на творчество его натолкнула цитата поэта. По словам уличного художника, своим рисунком хотел напомнить семилукцам о необходимости восстановления памятника истории и культуры.
Справка РИА «Воронеж»
Дача Башкирцева — заброшенная