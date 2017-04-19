Большая вода: Пик паводка ожидается через неделю
Согласно данным мониторинга в Пермском крае началось половодье. Пиковых явлений в МЧС ожидают через 5−7 дней.
Согласно данным мониторинга в Пермском крае началось половодье. Пиковых явлений в МЧС ожидают через 5−7 дней.
Половодье началось в районе Камского Гидроузла, сообщила
Александр Шарапов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: «По мониторингу Гидрометцентра половодье началось. Пиковых явлений ожидаем через 5−7 дней. Ситуация под контролем, резких колебаний уровня воды не наблюдается. В среднем запасы воды в снеге больше на 30%, чем средние многолетние, но они меньше, чем в прошлом году. То же самое про снегозапасы. Кудымкар, Кунгур, Кишерть, Лысьва — на эти районы мы обращаем пристальное внимание в режиме онлайн круглосуточно».