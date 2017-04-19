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11:20 (мск), источник: СуперОмск

ОмГТУ из-за недостатка амбиций стал худшим из опорных вузов

Совет по реализации программ развития опорных университетов при Минобрнауки РФ оценил деятельность 11-ти опорных вузов в 2016 году на основе отчетов об их работе, представленных «дорожных карт» на 2017 год и стратегических проектов.

В частности, оценивалась амбициозность и значимость планов образовательных учреждений.

По итогам выполнения заявленных при объединении программ вузы разделили на три группы, отделив омский «политех» от остальных. Лидерами стали четыре вуза, удовлетворительной была признана работа шести вузов, а в третьей группе остался один ОмГТУ, сообщается в документации министерства.

Напомним, омский опорный вуз появился в прошлом году на базе объединенных ОмГТУ и ОГИС. Статус опорного позволяет образовательному учреждению получать федеральное финансирование по 200 млн рублей на протяжении трех лет, а также увеличить количество бюджетных мест и осваивать новые научные направления.

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