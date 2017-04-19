Уфимских автолюбителей предупреждают о массовых проверках

О начале профилактических рейдов на дорогах республики автолюбителей предупредил главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов.

Массово проверять водителей в республике будут в предстоящую пятницу и субботу. Основное внимание.

— Наряду с любителями употребления спиртных напитков за рулем, дорожные полицейские будут обращать внимание на неоплаченные штрафы, — пояснил в своем блоге Динар Гильмутдинов. — Прошу отнестись к этим проверкам с пониманием. Их цель — предотвратить ДТП, сохранить жизнь и здоровье граждан!

Рейд начнется в пятницу, 21 апреля, и продлится до субботы, 22 апреля.