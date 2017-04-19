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16:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Таганрогском заливе задержали троих браконьеров с крупным уловом рыбы

В акватории Таганрогского залива сотрудники погрануправления ФСБ задержали группу браконьеров с крупным уловом рыбы.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Злоумышленники вели добычу с лодки «Катран», увидев что их заметили, попытались скрыться, но были задержаны. Во время проверки пограничники установили, что рыбаки — два гражданина России и один Украины — работают в одной из донских артелей.

У них в лодке нашли около 400 особей рыбы частиковых пород: сазан, сельдь, лещ, судак, карась. По предварительной оценке, ущерб составил около 60 тысяч рублей. В отношении нарушителей возбуждены административное дела. Работодателю мужчин грозит штраф до 200 тысяч рублей.

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