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12:25 (мск), источник: Интерфакс

Более 600 мероприятий пройдет в Москве в рамках «Библионочи»

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — В рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году пройдет 22 апреля в 84 регионах России, в Москве запланировано более 600 мероприятий, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Источник: Агентство «Москва»

Так, в Москве пройдут мастер-классы, беседы и лекции о литературе, творческие встречи с деятелями культуры, концерты, перформансы и кинопоказы. В акции примут участие все литературные музеи департамента культуры, подготовившие специальную программу. Вход на все мероприятия «Библионочи» в музеях будет бесплатный.

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«Главная площадка у нас будет традиционно на Триумфальной площади возле памятника Маяковскому. Большая часть программы будет посвящена памяти Евгения Евтушенко и его творчеству. Программа разбита на три части, и будет показывать путь нашей литературы из классики, через нашу московскую Оттепель к современности», — рассказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, обширная программа акции также будет представлена в различных округах Москвы. В частности, в этом году с инициативой принять участие в акции выступили шесть торговых центров.

Партнерами акции стали и книжные торговые дома. Так, в книжном магазине «Москва» будет действовать скидка по читательским билетам в библиотеки Москвы. С 16:00 до 22:00 пройдет специальная программа в книжном магазине «Библио-глобус».

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