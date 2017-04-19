В Москве решили не допускать мотоциклистов на выделенные полосы

«Мы проводили эксперимент, связанный с желанием некоторых мотосообществ ездить по выделенной полосе для городского транспорта. Эксперимент показал, что допуск мотоциклистов на выделенную полосу для городского транспорта нецелесообразен, так как автобусы и такси, перестраиваясь, создают проблемы для движения», — сказал Ликсутов в среду в эфире телеканала «Москва 24». По его словам, от этой идеи было принято решение отказаться.

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Что касается эксперимента по созданию двойной стоп-линии и разрешению проезда между рядами для мотоциклистов, то он продлится полтора-два месяца, сообщил М. Ликсутов.

«Правительство поручило нам в экспериментальном порядке отработать вместе с МВД и Минтрансом ряд предложений — проезд мотоциклистов между рядами и создание второй стоп-линии для мотоциклистов, чтобы они могли вставать на отдельную площадку перед светофором и уезжать после сигнала светофора», — сказал Ликсутов. По его словам, эти предложения будут отработаны в качестве эксперимента, который продлится полтора-два месяца.

«По результатам мы доложим руководителю Правительственной комиссии по транспорту Игорю Шувалову, после чего будет приниматься решение о целесообразности внедрения такой практики на постоянной основе», — сказал Ликсутов.