В Москве решили не допускать мотоциклистов на выделенные полосы
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Мотоциклистам не разрешат ездить по «выделенкам» для городского транспорта, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Мотоциклистам не разрешат ездить по «выделенкам» для городского транспорта, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
«Мы проводили эксперимент, связанный с желанием некоторых мотосообществ ездить по выделенной полосе для городского транспорта. Эксперимент показал, что допуск мотоциклистов на выделенную полосу для городского транспорта нецелесообразен, так как автобусы и такси, перестраиваясь, создают проблемы для движения», — сказал Ликсутов в среду в эфире телеканала «Москва 24». По его словам, от этой идеи было принято решение отказаться.
Что касается эксперимента по созданию двойной
«Правительство поручило нам в экспериментальном порядке отработать вместе с МВД и Минтрансом ряд предложений — проезд мотоциклистов между рядами и создание второй
«По результатам мы доложим руководителю Правительственной комиссии по транспорту Игорю Шувалову, после чего будет приниматься решение о целесообразности внедрения такой практики на постоянной основе», — сказал Ликсутов.