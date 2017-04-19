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11:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Перечень дополнительных услуг расширили в МФЦ Хабаровского края

В нескольких многофункциональных центрах Хабаровского края расширили перечень дополнительных услуг для предпринимателей и юридических лиц. Теперь они смогут открыть счет в банке, не выходя из МФЦ.

Источник: Reuters

«Специалист МФЦ резервирует расчетный счет, после чего с руководителем малого или среднего бизнеса связываются работники банка. Сегодня эта услуга находит положительный отклик среди предпринимателей», — рассказала первый заместитель директора КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ» Оксана Захарова.

В Хабаровске новая услуга предоставляется в МФЦ, расположенных по адресам: улица Суворова, 25 а, Серышева, 31 б, Тихоокеанская, 171 а. В Комсомольске-на-Амуре бизнесмены могут обратиться в МФЦ по адресу: проспект Интернациональный, 10/2, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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