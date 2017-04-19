Перечень дополнительных услуг расширили в МФЦ Хабаровского края

«Специалист МФЦ резервирует расчетный счет, после чего с руководителем малого или среднего бизнеса связываются работники банка. Сегодня эта услуга находит положительный отклик среди предпринимателей», — рассказала первый заместитель директора КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ» Оксана Захарова.

В Хабаровске новая услуга предоставляется в МФЦ, расположенных по адресам: улица Суворова, 25 а, Серышева, 31 б, Тихоокеанская, 171 а. В Комсомольске-на-Амуре бизнесмены могут обратиться в МФЦ по адресу: проспект Интернациональный, 10/2, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.