Ученики в Иркутской области пробираются в школу через реку
У местных властей нет денег на строительство моста.
У местных властей нет денег на строительство моста.
Учащиеся деревни Батхай
В деревне Батхай проживает около 12-ти семей, одна из них многодетная. Образовательной школы там никогда не было. В советское время дети добирались до соседней деревни в школу через висячий мост, построенный в 50-х годах. В 1993 году
— Зимой ребята добираются до школы на транспорте по покрытой льдом речке. Когда была возможность, я сам довозил детей на местном административном автомобиле УАЗ. Также в одно время жители деревни при поддержке администрации приобрели лодку, на которой переплывали через речку в теплое время года. В скором времени лодка была украдена, после чего были закуплены при поддержке МЧС болотные сапоги, — сообщил Василий Шурин.
Руководитель администрации муниципального образования «Капсальское» обращался во многие инстанции, ходатайствовал на прямой линии с губернатором о выделении денежных средств для строительства висячего моста. На сооружение нового транспортного пути для жителей села требуется 11 млн рублей. Такие денежные средства местная власть не в состоянии предоставить.
— Сейчас у ребятишек один выход — перевестись учиться в Захальскую среднюю общеобразовательную школу, которая находится в соседнем поселке Свердлово. До школы ребята благополучно могут добираться на общественном транспорте по новым отсыпанным дорогам, — отметил Василий Шурин.
В прошлом году на реконструкцию дорог в деревни Батхай потрачено 1,3 млн рублей. В 2017-м предполагается также отсыпать дороги в местной деревне, на это выделено более 1 млн рублей.