Ученики в Иркутской области пробираются в школу через реку

Учащиеся деревни Батхай Эхирит-Булагатского района Иркутской области вынуждены пробираться через реку до школы в соседнюю деревню Капсал. Ребятам приходится каждый день до и после уроков переносить друг друга на руках через местную речку. Власти МО не в состоянии выделить денежные средства на строительство моста. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia глава администрации муниципального образования «Капсальское» Василий Шурин.

В деревне Батхай проживает около 12-ти семей, одна из них многодетная. Образовательной школы там никогда не было. В советское время дети добирались до соседней деревни в школу через висячий мост, построенный в 50-х годах. В 1993 году из-за паводка мост разрушился. После чего школьники вынуждены ходить в учебное заведение через реку.

— Зимой ребята добираются до школы на транспорте по покрытой льдом речке. Когда была возможность, я сам довозил детей на местном административном автомобиле УАЗ. Также в одно время жители деревни при поддержке администрации приобрели лодку, на которой переплывали через речку в теплое время года. В скором времени лодка была украдена, после чего были закуплены при поддержке МЧС болотные сапоги, — сообщил Василий Шурин.

Руководитель администрации муниципального образования «Капсальское» обращался во многие инстанции, ходатайствовал на прямой линии с губернатором о выделении денежных средств для строительства висячего моста. На сооружение нового транспортного пути для жителей села требуется 11 млн рублей. Такие денежные средства местная власть не в состоянии предоставить.

— Сейчас у ребятишек один выход — перевестись учиться в Захальскую среднюю общеобразовательную школу, которая находится в соседнем поселке Свердлово. До школы ребята благополучно могут добираться на общественном транспорте по новым отсыпанным дорогам, — отметил Василий Шурин.

В прошлом году на реконструкцию дорог в деревни Батхай потрачено 1,3 млн рублей. В 2017-м предполагается также отсыпать дороги в местной деревне, на это выделено более 1 млн рублей.