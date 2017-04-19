В преддверии «майских» праздников свердловская Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим несения службы
В преддверии «майских» праздников свердловская Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня на
В преддверии «майских» праздников свердловская Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня на
Как уточнил Демин, инспекторы ГИБДД проведут рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения, лишенный прав управления транспортным средством и др.
«Будем выявлять, пресекать», — подчеркнул Юрий Демин.
Глава свердловской Госавтоинспекции также уточнил, что количество личного состава в период «майских» праздников будет увеличено.