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11:25 (мск), источник: Nakanune.ru

В преддверии «майских» праздников свердловская Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим несения службы

В преддверии «майских» праздников свердловская Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Демин, передает корреспондент Накануне.RU.

Как уточнил Демин, инспекторы ГИБДД проведут рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения, лишенный прав управления транспортным средством и др.

«Будем выявлять, пресекать», — подчеркнул Юрий Демин.

Глава свердловской Госавтоинспекции также уточнил, что количество личного состава в период «майских» праздников будет увеличено.

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