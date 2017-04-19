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11:39 (мск), источник: АиФ Омск

Паводок в регионе будет менее разрушительным, чем год назад

В Омской области пока нет угрозы для введения режима ЧС из-за паводка. Прииртышью повезло с погодой в первый месяц весны.

Если бы март оказался теплее, ситуация была настолько же критической, как и год назад, когда затоплению подверглась территория 24 районов области.

Весна пришла вовремя.

Несмотря на то, что по календарю у нас идёт второй месяц весны, климатическая весна на территории региона обычно наступает в апреле, когда среднесуточная температура переступает за показатель 0 °C. В этот раз в «плюс» Омская область перешагнула 6—7 апреля. Незначительно раньше, чем 9 апреля, как предсказывают многолетние наблюдения.

— Мы говорили зимой, что выпало много снега, запасы воды в снеге большие. Эта ситуация нас очень настораживала. Но многое зависело и от характера первого месяца календарной весны. Если бы в области было очень интенсивное снеготаяние и резкое потепление в марте, неприятностей было бы много, — говорит Наталия Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

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— Но сложилось так, что эти процессы у нас оказались длительными. Даже когда днём наблюдались положительные температуры и начиналось таяние снега, то ночью подмораживало, и всё снова замерзало. В итоге мы могли наблюдать вымерзание, выветривание и вымораживание снега. Поэтому он уходил постепенно и пока не принёс нам больших неприятностей.

Тёплая погода, пришедшая в регион, привела к тому, что готовится к освобождению ото льда и главная водная артерия региона — река Иртыш. На льду появилась вода от растаявшего снега, он потемнел, появились закраины — то, что обычно и происходит перед вскрытием реки. По мнению метеорологов, в этом году на реках Иртыш, Омь, Шиш, Ишим можно ожидать повышения уровней воды выше нормы на 50 — 130 см. Но малых реках максимальные уровни будут превышать норму на 190 см. В шести населённых пунктах Омской области подъём реки может достичь критических отметок. Речь идёт о Черлаке, Таре, Тевризе, Уть-Ишиме, Муромцево и Васисе.

Что касается вскрытия реки, то ожидается, что это произойдёт в сроки, близкие к многолетним. Иртыш будет вскрываться до 26 апреля. На реках Омь и Тара ледоход пройдёт с 11 по 23 апреля.

Прошлогодний сценарий.

— Предварительно мы готовились к наихудшему сценарию. Исходя из тех снегозапасов, которые отмечались в регионе зимой, мы прогнозировали повторение ситуации прошлого года, — говорит Владимир Корбут, начальник ГУ МЧС по Омской области. — Мы активно готовились к ЧС, местные администрации проделали большую работу. Были закуплены насосы для откачки воды. В распоряжении ГУ МЧС для автономной работы по помощи населению в районах поступила аэромобильная группировка, в которую входит 48 сотрудников. Они могут помочь жителям в зоне затопления. Благоприятные погодные условия ввели положительные коррективы, и ситуация с паводком в этом году должна быть менее напряжённой.

Тем не менее, руководитель ГУ МЧС по Омской области отметил, что население знало, что паводок будет, а значит, жители региона должны были и самостоятельно приготовиться к стихии.

— Несмотря на то, что ситуация может оказаться некритичной, людям стоит запасаться мешками с песком, чтобы оградить своё подворье от воды. Возможно, кто-то озаботился и приобретением водонасосов, чтобы откачать влагу с участков и из домов. Хотя в настоящее время я не рекомендую никому немедленно откачивать воду из подвала, если его затопило. Нужно дождаться, когда уровень грунтовых вод начнёт спадать. В противном случае можно только усугубить ситуацию и тогда вода не уйдёт из подвала до конца лета, — подчеркнул Владимир Корбут.

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