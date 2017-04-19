В Башкирии начали принимать справки от родителей для получения компенсации за детский сад

Документ будет выдаваться филиалом (отделом филиала) Республиканского центра социальной поддержки населения по месту нахождения образовательного учреждения, которое посещает ребенок, либо по месту жительства (регистрации) заявителя. Срок предоставления справки до 1 июля текущего года.

Постановление, которое утверждает порядок обращения, условия назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, было принято заседании Президиума Правительства РБ.

Как сообщало ИА «Башинформ», с 1 марта на социальную поддержку (20 процентов на первого ребенка, 50 процентов — за второго, 70 — за третьего) могут рассчитывать только те, кому это действительно нужно. Претендовать на нее сможет один из родителей. При этом доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума на каждого.

Сегодня прожиточный минимум в республике составляет 8323 рубля. Таким образом, на компенсационные выплаты могут надеяться семьи, где на каждого члена приходится не более 12 485 рублей.

Исключения сделаны для: инвалидов и детей-инвалидов; беременных женщин с 20 недель беременности; трудоспособных членов семьи, признанных в установленном порядке безработными; трудоспособных членов семьи, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы либо престарелым, достигшим 80-летнего возраста; трудоспособных членов многодетной семьи, проживающих в сельской местности; единственного трудоспособного члена неполной многодетной семьи либо одного из трудоспособных членов многодетной полной семьи, если один из них работает или учится.

Вышеназванные граждане будут получать компенсацию независимо от среднедушевого дохода, но при этом они должны документально подтвердить свой статус, пояснили в Министерстве образования РБ.