Ростовчане смогут сдать кровь в Национальный день донора

Согласно информации из официальных источников, с 8.30 до 13.00 сдать кровь можно будет на базе Областной станции переливания крови на улице Ченцова, 71/63б.

Кроме того, 20 апреля с 9.00 до 13.00 возле Донской государственной публичной библиотеки будет работать передвижная станция, оснащенная техникой для приема донорской крови. Машина может принять до 200 донорских порций крови.

Напомним, Национальный день донора отмечается в России 20 апреля потому, что в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с кровотечением.