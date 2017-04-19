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12:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчане смогут сдать кровь в Национальный день донора

Жители донской столицы смогут сдать кровь в Национальный день донора, который отмечается в России 20 апреля.

Согласно информации из официальных источников, с 8.30 до 13.00 сдать кровь можно будет на базе Областной станции переливания крови на улице Ченцова, 71/63б.

Кроме того, 20 апреля с 9.00 до 13.00 возле Донской государственной публичной библиотеки будет работать передвижная станция, оснащенная техникой для приема донорской крови. Машина может принять до 200 донорских порций крови.

Напомним, Национальный день донора отмечается в России 20 апреля потому, что в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с кровотечением.

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