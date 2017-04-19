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16:26 (мск), источник: Вести Сочи

Первого мая перекроют движение в центре Сочи

1 мая в Сочи состоится праздничное шествие.

Источник: Вести Сочи

Колонны пройдут от площади Зимнего театра до площади Южного мола сочинского морпорта. Движение автотранспорта на время шествия будет временно перекрыто.

С 09:00 до 13:00 будут перекрыты площадь у Зимнего театра и площадь у Южного мола.

С 09:30 до 13:00 движение перекроют на основных улицах маршрута: на участке улицы Театральной от Зимнего театра до пересечения с Курортным проспектом, на Курортном проспекте от пересечения с улицей Театральная до улицы Воровского, на улице Поярко, на улице Несербской от пересечения с улицей Поярко до пересечения с улицей Войкова, на улице Приморской от пересечения с улицей Войкова до площади Южного Мола.

С 09:30 до 13:00 движение автотранспорта будет также ограничено на прилегающих к маршруту улицах: ул. Кооперативной, пер. Электрическом, ул. Москвина, ул. Орджоникидзе, на участке от начала ул. Соколова до пересечения с Курортным проспектом, а также на выезде с ул. Соколова на Курортный проспект по направлению со стороны улицы Нагорной, на выезде с ул. Первомайской на Курортный проспект, на участке Морского переулка до пересечения с ул. Орджоникидзе, а также на выезде с Морского переулка на Курортный проспект, на участке ул. Войкого от пересечения с ул. Несербская до Курортного проспекта.

Автомобили, следующие в указанное время по направлению в Центральный район, будет перенаправлять на улицу Яна Фабрициуса.

Автовладельцев также предупреждают, что 1 мая на основных и прилегающих к маршруту праздничного шествия улицах будет усилена работа эвакуаторов.

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