Как айсберг превратил канадский городок в туристическую мекку

Канадская телекомпания CBC News сообщает, что в пасхальный уикенд трасса, ведущая к городку Ферриленд, была запружена машинами: фотографы — профессионалы и любители — приехали, чтобы сфотографировать плавучую ледяную гору.

Территория у побережья провинции Ньюфаундленд и Лабрадор известна в народе под названием аллеи айсбергов из-за огромного количества ледяных глыб, каждую весну дрейфующих из Арктики.

Часто эти айсберги зажаты морским льдом, это обычно длится до конца весны или начала лета, но, похоже, что этот айсберг сел на грунт и может остаться на одном месте, предположил мэр города Эйдриан Кавана в интервью The Canadian Press.