Как айсберг превратил канадский городок в туристическую мекку
Маленький городок на канадском острове Ньюфаундленд вдруг превратился в туристическую достопримечательность и все благодаря красивейшему — одному из первых в этом сезоне — айсбергу.
Маленький городок на канадском острове Ньюфаундленд вдруг превратился в туристическую достопримечательность и все благодаря красивейшему — одному из первых в этом сезоне — айсбергу.
Канадская телекомпания CBC News сообщает, что в пасхальный уикенд трасса, ведущая к городку Ферриленд, была запружена машинами: фотографы — профессионалы и любители — приехали, чтобы сфотографировать плавучую ледяную гору.
Территория у побережья провинции Ньюфаундленд и Лабрадор известна в народе под названием аллеи айсбергов
Часто эти айсберги зажаты морским льдом, это обычно длится до конца весны или начала лета, но, похоже, что этот айсберг сел на грунт и может остаться на одном месте, предположил мэр города Эйдриан Кавана в интервью The Canadian Press.
Этот достаточно большой айсберг «поселился» недалеко от побережья, предоставляя замечательную возможность для фотографирования, сказал мэр.
Большая часть айсбергов обычно скрыта под водой, поэтому, когда они приближаются к берегу, айсберги часто садятся на мель.
Такой красивый айсберг неподалеку от берега — хорошая новость для туроператоров, сказал один из предпринимателей радиостанции CBC Radio.
«Аллея айсбергов» уже начала высокий сезон. Сообщается о сотне дрейфующих айсбергов в Атлантическом океане — гораздо больше, чем обычно для этого времени года.