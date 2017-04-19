Волгоградский дуб-долгожитель прошел древесную экспертизу

Каждое дерево уникально, имеет свою историю, уверены специалисты, а чтобы узнать о нем побольше, надо обратиться к детальной экспертизе. Оценить дерево визуально, измерить его параметры, проверить на наличие болезней и вредителей.

Алексей Анциферов, ведущий эксперт Центра древесных экспертиз, кандидат сельскохозяйственных наук: «В самой нижней части ствола есть дупло — это говорит о том, что в стволе дерева есть гниль».

Следующий этап — самый интересный — проверка ствола с помощью уникального инструмента резистографа, который в прямом смысле позволяет заглянуть внутрь дерева. Именно этот аппарат выводит «кардиограмму» долгожителя на принтерной ленте, благодаря которой можно сразу определить степень заболевания.

— Провалы в плотности есть, но не такие большие, как могли бы быть. Вот несколько сантиметров прошел, уже гнили нет, потом участки с пестрой гнилью.

Для полной диагностики образцы для экспертизы берутся не менее двух раз, после чего специалисты смогут точно определить, сколько дубу лет.

А пока точная дата высадки долгожителя неизвестна, местные жители придерживаются легенды о том, что руку к его посадке приложил сам купец Василий Федорович Лапшин, чьи усадьба и фруктовые сады располагались неподалеку.

Ирина Кондрашина, заместитель председателя ТОС «Высота»: «Мы очень рассчитываем получить результаты о том, что возраст этих дубов более 200 лет. И это будет весомым аргументом к тому, чтобы эти деревья, если и не объявить памятником природы, то хотя бы поставить под охрану».

После долгой экспертизы специалисты огласили вердикт: состояние дерева удовлетворительное. Высота дуба достигает 17 метров и почти 5 метров в охвате. А найденные у дерева стволовые повреждения можно устранить. Достаточно провести санитарную обрезку и залечить стволовые повреждения.