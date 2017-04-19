Назван способ заставить себя заняться физкультурой

Катрин Швитцер была первой женщиной, пробежавшей Бостонский марафон (ей пытались помешать). 50 лет спустя она бежит его снова

По мнению авторов, регулярным спортивным тренировкам способствуют занятия в компании друзей. При этом данный эффект лучше выражен для мужчин, чем для женщин.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав спортивные результаты более 1,1 миллиона бегунов. В среднем каждый из них за пять лет пробежал более 350 километров. Этот показатель был тем выше, чем в большей компании людей совершались пробежки.