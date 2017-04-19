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12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван способ заставить себя заняться физкультурой

Ученые из Массачусетского технологического института (США) назвали способ заставить себя заниматься физическими упражнениями. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает Science News.

Источник: Reuters
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По мнению авторов, регулярным спортивным тренировкам способствуют занятия в компании друзей. При этом данный эффект лучше выражен для мужчин, чем для женщин.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав спортивные результаты более 1,1 миллиона бегунов. В среднем каждый из них за пять лет пробежал более 350 километров. Этот показатель был тем выше, чем в большей компании людей совершались пробежки.

Ранее американские медики показали, что физическая активность в среднем возрасте может быть связана с уменьшением объема головного мозга через 20 лет. В свою очередь испанские статистики определили, что среди стран-членов ЕС самый высокий уровень физической активности отмечен в Швеции, Дании и Финляндии.

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