Сочинские городские службы переведены на усиленный режим работы

На курорте порывы ветра могут достигнуть 17 м/с, в предгорной зоне до 13 м/с. Пройдут дожди, местами грозы. В горных районах возможен туман.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под рекламными баннерами и прочими конструкциями. Воздержаться от выходов в горы в этот период. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.