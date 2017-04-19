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12:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Сочинские городские службы переведены на усиленный режим работы

В Сочи в связи с ухудшением погодных условий городские службы переведены на усиленный режим работы.

На курорте порывы ветра могут достигнуть 17 м/с, в предгорной зоне до 13 м/с. Пройдут дожди, местами грозы. В горных районах возможен туман.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под рекламными баннерами и прочими конструкциями. Воздержаться от выходов в горы в этот период. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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