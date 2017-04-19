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12:19 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Автобусный маршрут № 95 дополнили еще четырьмя остановками

Автобусный маршрут № 95 с 19 апреля продлен до остановки «ВолгоГРЭС» в Кировском районе. Таково было пожелание волгоградцев, высказанное по телефону «горячей линии», сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию города.

На опорных маршрутах в Волгограде работает порядка 250 низкопольных автобусов. Автобусы маршрута № 95, проходящего по 6 городским районам, ранее следовали от поселка ГЭС на Спартановке до остановки «Улица Тополевая» в Кировском районе.

С сегодняшнего дня маршрут дополнен остановками «Библиотечная», «Гимназия № 9», «Хлебозавод № 3» и «ВолгоГРЭС». Автобусы будут следовать по улице Тополевой, улице Писемского, переулку Печатному и улице Шумилова.

До этого момента остановка «ВолгоГРЭС» была конечной лишь для опорного маршрута № 2, который доезжает до железнодорожного вокзала.

Ситуацию с обслуживанием пассажиров в городе в постоянном режиме отслеживает межведомственная рабочая группа, в которую входят представители профильных ведомств и депутаты Волгоградской городской думы. В случае необходимости работу муниципального общественного транспорта оперативно корректируют.

На опорных маршрутах автобусы следуют по единому расписанию: интервал между подвижным составом различных направлений составляет не более 2−3 минут.

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