Автобусный маршрут № 95 дополнили еще четырьмя остановками

На опорных маршрутах в Волгограде работает порядка 250 низкопольных автобусов. Автобусы маршрута № 95, проходящего по 6 городским районам, ранее следовали от поселка ГЭС на Спартановке до остановки «Улица Тополевая» в Кировском районе.

С сегодняшнего дня маршрут дополнен остановками «Библиотечная», «Гимназия № 9», «Хлебозавод № 3» и «ВолгоГРЭС». Автобусы будут следовать по улице Тополевой, улице Писемского, переулку Печатному и улице Шумилова.

До этого момента остановка «ВолгоГРЭС» была конечной лишь для опорного маршрута № 2, который доезжает до железнодорожного вокзала.

Ситуацию с обслуживанием пассажиров в городе в постоянном режиме отслеживает межведомственная рабочая группа, в которую входят представители профильных ведомств и депутаты Волгоградской городской думы. В случае необходимости работу муниципального общественного транспорта оперативно корректируют.

На опорных маршрутах автобусы следуют по единому расписанию: интервал между подвижным составом различных направлений составляет не более 2−3 минут.