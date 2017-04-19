На проезде через плотину Жигулевской ГЭС появятся дополнительные посты ДПС
Ограничение вводится с 10 мая по 30 ноября.
Ограничение вводится с 10 мая по 30 ноября.
Инспекторы будут следить за тем, чтобы грузовой транспорт массой больше 3,5 тонн заезжал на плотину лишь после 22 часов.
Большегрузам запретят выезд на Жигулевскую ГЭС с 10 мая. Грузовики могут проехать по плотине лишь с 10 вечера до 07:00. Такие ограничения введены в связи с ремонтом дорожного полотна на ГЭС.
По словам Сергея Фокина, экипажи ГИБДД будут дежурить на пересечении М-5 с улицей Громовой и Коммунистической с 15:00 до 21:00. Также один экипаж будет дежурить на кольцевой развязке возле 5-го ВСО. Отсекать поток большегрузов тольяттинской ГАИ помогут сотрудники из Ставропольского района на посту возле села Зеленовка.
Ограничение вводится с 10 мая по 30 ноября. Транзитный транспорт может объехать этот участок по трассам М-7, Цивильск-Ульяновск, Самара-Волгоград и Сызрань-Волгоград, пишет СитиТраффик.