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12:22 (мск), источник: НИА Самара

На проезде через плотину Жигулевской ГЭС появятся дополнительные посты ДПС

Ограничение вводится с 10 мая по 30 ноября­.

Инспекторы будут следить за тем, чтобы грузовой транспорт массой больше 3,5 тонн заезжал на плотину лишь после 22 часов.

Большегрузам запретят выезд на Жигулевскую ГЭС с 10 мая. Грузовики могут проехать по плотине лишь с 10 вечера до 07:00. Такие ограничения введены в связи с ремонтом дорожного полотна на ГЭС.

По словам Сергея Фокина, экипажи ГИБДД будут дежурить на пересечении М-5 с улицей Громовой и Коммунистической с 15:00 до 21:00. Также один экипаж будет дежурить на кольцевой развязке возле 5-го ВСО. Отсекать поток большегрузов тольяттинской ГАИ помогут сотрудники из Ставропольского района на посту возле села Зеленовка.

Ограничение вводится с 10 мая по 30 ноября­. Транзитный транспорт может объехать этот участок по трассам М-7, Цивильск-­Ульяновск, Самара-В­олгоград и Сызра­нь-Волгоград, пишет СитиТраффик.

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