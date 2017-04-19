На проезде через плотину Жигулевской ГЭС появятся дополнительные посты ДПС

Инспекторы будут следить за тем, чтобы грузовой транспорт массой больше 3,5 тонн заезжал на плотину лишь после 22 часов.

Большегрузам запретят выезд на Жигулевскую ГЭС с 10 мая. Грузовики могут проехать по плотине лишь с 10 вечера до 07:00. Такие ограничения введены в связи с ремонтом дорожного полотна на ГЭС.

По словам Сергея Фокина, экипажи ГИБДД будут дежурить на пересечении М-5 с улицей Громовой и Коммунистической с 15:00 до 21:00. Также один экипаж будет дежурить на кольцевой развязке возле 5-го ВСО. Отсекать поток большегрузов тольяттинской ГАИ помогут сотрудники из Ставропольского района на посту возле села Зеленовка.

Ограничение вводится с 10 мая по 30 ноября­. Транзитный транспорт может объехать этот участок по трассам М-7, Цивильск-­Ульяновск, Самара-В­олгоград и Сызра­нь-Волгоград, пишет СитиТраффик.