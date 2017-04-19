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12:35 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Имущество трех военных городов перешло в собственность Нижнего Новгорода

Гордума одобрила передачу имущества трех военных городков в собственность Нижнего Новгорода. Такое решение депутаты приняли на заседании 19 апреля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Из федеральной в муниципальную собственность передается 57 объектов имущества военных городков по ул. Львовской (городок № 127), ул. Черниговской, д. 8 (№ 15) и в п. Зеленый город (№ 2). Вместе с имуществом первых двух городков передаются земельные участки под ними. Имущество передается в связи с обращением «Центрального территориального управления имущественных отношений» Министерства обороны РФ. За принятие такого решения проголосовал 31 депутат из 37 присутствующих, остальные не голосовали.

Напомним, что в сентябре 2015 года строительная компания «Андор» приобрела здания военного городка на Московском шоссе, 167 в Нижнем Новгороде.

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