Новые поправки, касающиеся школьных каникул
На 2017−2018 учебный год Министерство просвещения планирует новые изменения, часть из них относится к каникулам учеников, сообщает NOI.md.
На 2017−2018 учебный год Министерство просвещения планирует новые изменения, часть из них относится к каникулам учеников, сообщает NOI.md.
На заседании министра просвещения Корины Фусу с менеджерами учебных заведений сектора Чокана было объявлено, что каникулы будут унифицированы для всех ступеней образования.
Министр просвещения предлагает, чтобы у всех школьников были следующие каникулы: осенние — 30 октября-5 ноября; межсеместровые (зимние) — 23 декабря-8 января, весенние —
По словам министра, будут внесены изменения в Кодекс об образовании, чтобы улучшить минимальные стандарты услуг, которые учебные заведения должны предоставить каждому ребенку. «Образование — это не мешок смешанной информации, которую школьник не знает, как использовать в жизни, а побуждение интереса к знаниям, к чтению и науке, также развитие критического и аналитического мышления».
На 2016−2017 учебный год все ступени образования имели только две одинаковые каникулы — зимние и пасхальные. В остальном,