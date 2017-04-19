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13:46 (мск), источник: Noi.md

Новые поправки, касающиеся школьных каникул

На 2017−2018 учебный год Министерство просвещения планирует новые изменения, часть из них относится к каникулам учеников, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

На заседании министра просвещения Корины Фусу с менеджерами учебных заведений сектора Чокана было объявлено, что каникулы будут унифицированы для всех ступеней образования.

Министр просвещения предлагает, чтобы у всех школьников были следующие каникулы: осенние — 30 октября-5 ноября; межсеместровые (зимние) — 23 декабря-8 января, весенние — 8—11 марта; пасхальные — 7—16 апреля; летние — 1 июня-31 августа.

По словам министра, будут внесены изменения в Кодекс об образовании, чтобы улучшить минимальные стандарты услуг, которые учебные заведения должны предоставить каждому ребенку. «Образование — это не мешок смешанной информации, которую школьник не знает, как использовать в жизни, а побуждение интереса к знаниям, к чтению и науке, также развитие критического и аналитического мышления».

На 2016−2017 учебный год все ступени образования имели только две одинаковые каникулы — зимние и пасхальные. В остальном, I-IV-е классы имели отдельные каникулы — осенние — 7 дней, весенние — 9 дней и летние — 92 дня. У V-XII классов были следующие каникулы: осенние — 4 дня, весенние — 5 дней.

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