Новые поправки, касающиеся школьных каникул

На заседании министра просвещения Корины Фусу с менеджерами учебных заведений сектора Чокана было объявлено, что каникулы будут унифицированы для всех ступеней образования.

Министр просвещения предлагает, чтобы у всех школьников были следующие каникулы: осенние — 30 октября-5 ноября; межсеместровые (зимние) — 23 декабря-8 января, весенние — 8—11 марта ; пасхальные — 7—16 апреля ; летние — 1 июня-31 августа.

По словам министра, будут внесены изменения в Кодекс об образовании, чтобы улучшить минимальные стандарты услуг, которые учебные заведения должны предоставить каждому ребенку. «Образование — это не мешок смешанной информации, которую школьник не знает, как использовать в жизни, а побуждение интереса к знаниям, к чтению и науке, также развитие критического и аналитического мышления».