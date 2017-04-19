Сорвал золотой джек-пот! Молдаванин выиграл в лотерее

Он угадал шесть цифр из шести и выиграл приз в размере 1 387 234 лея.

По закону, 25 процентов выигрыша победителю придется вернуть государству в виде налога.

Пока неизвестно имя обладателя этой астрономической суммы.

Напомним, что Национальная лотерея Молдовы, которая находится в собственности Министерства финансов, является официальной государственной монополией, обладает авторизацией для организации мероприятий в области лотерей и азартных игр.