Сорвал золотой джек-пот! Молдаванин выиграл в лотерее
Молдаванин выиграл главный приз в Лотерее Молдовы, отмечает NOI.md.
Молдаванин выиграл главный приз в Лотерее Молдовы, отмечает NOI.md.
Он угадал шесть цифр из шести и выиграл приз в размере 1 387 234 лея.
По закону, 25 процентов выигрыша победителю придется вернуть государству в виде налога.
Пока неизвестно имя обладателя этой астрономической суммы.
Напомним, что Национальная лотерея Молдовы, которая находится в собственности Министерства финансов, является официальной государственной монополией, обладает авторизацией для организации мероприятий в области лотерей и азартных игр.