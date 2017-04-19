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12:24 (мск), источник: БЕЛТА

БЖД проведет акцию «Стоп-заяц»

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога 22 апреля проведет акцию «Стоп-заяц», сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Источник: БЕЛТА

Представители БЖД проверят наличие проездных документов (билетов) у пассажиров поездов региональных линий экономкласса. Контроль будет осуществляться на перроне при посадке или высадке из транспортного средства. Также участники акции раздадут пассажирам тематические памятки. Кроме работников БЖД в мероприятии примут участие сотрудники отделов внутренних дел на транспорте.

В первом квартале 2017 года контролеры-ревизоры пассажирских поездов БЖД провели более 13,8 тыс. проверок в поездах городских, региональных, межрегиональных и международных линий. За время их проведения за безбилетный проезд оштрафовано 1734 человека, на 226 граждан составлены протоколы об административном правонарушении.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины, в поездах региональных линий — 0,7 базовой, межрегиональных и международных линий — 1 базовую.

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