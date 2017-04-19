БЖД проведет акцию «Стоп-заяц»
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога 22 апреля проведет акцию «Стоп-заяц», сообщили БЕЛТА в
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога 22 апреля проведет акцию «Стоп-заяц», сообщили БЕЛТА в
Представители БЖД проверят наличие проездных документов (билетов) у пассажиров поездов региональных линий экономкласса. Контроль будет осуществляться на перроне при посадке или высадке из транспортного средства. Также участники акции раздадут пассажирам тематические памятки. Кроме работников БЖД в мероприятии примут участие сотрудники отделов внутренних дел на транспорте.
В первом квартале 2017 года
В настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины, в поездах региональных линий — 0,7 базовой, межрегиональных и международных линий — 1 базовую.