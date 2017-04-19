В Минске определены места проведения субботника, виды и объемы работ
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены места проведения субботника, виды и объемы работ, сообщила корреспонденту БЕЛТА
19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены места проведения субботника, виды и объемы работ, сообщила корреспонденту БЕЛТА
Основные места проведения субботника — территория мемориального комплекса Тростенец («Вечный огонь»), урочище Благовщина (д. Малый Тростенец), Чижовское кладбище (воинское захоронение), стадион «Динамо», сквер Александровский, Минская кольцевая автомобильная дорога, парк Курасовщина, пойма реки Лошица, ул. Бабушкина в промузле Колядичи, сквер по ул. Пулихова, скверы Слепянской водной системы (в границах ул.
Среди видов работ, запланированных при проведении субботника, — выметание мусора, покраска детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, опор освещения, остановочных пунктов, урн, текущий ремонт асфальтовых покрытий, нанесение разметки на
Как уже сообщалось БЕЛТА, в Минске сформирована рабочая группа во главе с мэром столицы Андреем Шорцем по подготовке и проведению субботника 22 апреля. В ее состав включены заместители председателя Мингорисполкома, руководители комитетов и управлений Мингорисполкома, администраций районов столицы, Минского городского объединения организаций профсоюзов, представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и
В соответствии с решением Мингорисполкома, денежные средства, заработанные на субботнике, перечисляются на отдельные специальные расчетные счета администраций районов с последующим перечислением на расчетный счет Мингорисполкома № 3641740104010 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (код 739, УНП 100621571, назначение платежа — «Средства, полученные от проведения субботника»). Мингорисполком перечисляет 50% поступивших денежных средств Министерству финансов, 50% остаются в распоряжении Мингорисполкома и направляются на реконструкцию, реставрацию, восстановление
Государственному предприятию «Минсктранс» поручено обеспечить бесперебойную работу пассажирского транспорта.