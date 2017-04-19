В Минске определены места проведения субботника, виды и объемы работ

Основные места проведения субботника — территория мемориального комплекса Тростенец («Вечный огонь»), урочище Благовщина (д. Малый Тростенец), Чижовское кладбище (воинское захоронение), стадион «Динамо», сквер Александровский, Минская кольцевая автомобильная дорога, парк Курасовщина, пойма реки Лошица, ул. Бабушкина в промузле Колядичи, сквер по ул. Пулихова, скверы Слепянской водной системы (в границах ул. Долгобродская-Смоленская и по ул. Карбышева в границах ул. Карбышева — ул. Седых), сквер по ул. Клумова, сквер С. Боливара, парк Севастопольский (ул. Б. Слепня), парк Камней, лесопарковая зона Зеленый Луг, парк Дружбы народов, парк «Тивали», сквер в границах ул. Притыцкого — источник — ул. Лещинского — Лесопарковая зона «Медвежино», парк 60-летия Октября, парк Уго Чавеса, парк Победы, территория возле аквапарка «Лебяжий», Киевский сквер, территория, прилегающая к музею ВОВ, лесополоса вдоль водохранилища «Дрозды» по пр. Победителей, сквер по ул. Грибоедова, Татарский сквер, Киевский сквер, сквер им. Марата Казея, Старостинская Слобода.

Среди видов работ, запланированных при проведении субботника, — выметание мусора, покраска детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, опор освещения, остановочных пунктов, урн, текущий ремонт асфальтовых покрытий, нанесение разметки на улично-дорожную сеть, уборка внутриквартальных территорий, улиц, зеленых зон, территорий организаций, школ, детских дошкольных учреждений.

Как уже сообщалось БЕЛТА, в Минске сформирована рабочая группа во главе с мэром столицы Андреем Шорцем по подготовке и проведению субботника 22 апреля. В ее состав включены заместители председателя Мингорисполкома, руководители комитетов и управлений Мингорисполкома, администраций районов столицы, Минского городского объединения организаций профсоюзов, представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, УП «Минскзеленстрой», ГП «Минсктранс». Создаются и районные рабочие группы по подготовке и проведению субботника в районах белорусской столицы.

В соответствии с решением Мингорисполкома, денежные средства, заработанные на субботнике, перечисляются на отдельные специальные расчетные счета администраций районов с последующим перечислением на расчетный счет Мингорисполкома № 3641740104010 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (код 739, УНП 100621571, назначение платежа — «Средства, полученные от проведения субботника»). Мингорисполком перечисляет 50% поступивших денежных средств Министерству финансов, 50% остаются в распоряжении Мингорисполкома и направляются на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы государственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, обеспечивающих развитие технического творчества детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Государственному предприятию «Минсктранс» поручено обеспечить бесперебойную работу пассажирского транспорта.