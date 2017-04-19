Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
8 любопытных фактов о яйцах
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
КНДР превратила советский танк Т-62 в "комбайн смерти" - СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
"Я напрасно развелась с первым мужем": признание Сенчиной
Кудрявцева назвала Бузову "недоумением" - СМИ
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
12:22 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске определены места проведения субботника, виды и объемы работ

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определены места проведения субботника, виды и объемы работ, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

Источник: БЕЛТА

Основные места проведения субботника — территория мемориального комплекса Тростенец («Вечный огонь»), урочище Благовщина (д. Малый Тростенец), Чижовское кладбище (воинское захоронение), стадион «Динамо», сквер Александровский, Минская кольцевая автомобильная дорога, парк Курасовщина, пойма реки Лошица, ул. Бабушкина в промузле Колядичи, сквер по ул. Пулихова, скверы Слепянской водной системы (в границах ул. Долгобродская-Смоленская и по ул. Карбышева в границах ул. Карбышева — ул. Седых), сквер по ул. Клумова, сквер С. Боливара, парк Севастопольский (ул. Б. Слепня), парк Камней, лесопарковая зона Зеленый Луг, парк Дружбы народов, парк «Тивали», сквер в границах ул. Притыцкого — источник — ул. Лещинского — Лесопарковая зона «Медвежино», парк 60-летия Октября, парк Уго Чавеса, парк Победы, территория возле аквапарка «Лебяжий», Киевский сквер, территория, прилегающая к музею ВОВ, лесополоса вдоль водохранилища «Дрозды» по пр. Победителей, сквер по ул. Грибоедова, Татарский сквер, Киевский сквер, сквер им. Марата Казея, Старостинская Слобода.

Среди видов работ, запланированных при проведении субботника, — выметание мусора, покраска детского игрового оборудования и малых архитектурных форм, опор освещения, остановочных пунктов, урн, текущий ремонт асфальтовых покрытий, нанесение разметки на улично-дорожную сеть, уборка внутриквартальных территорий, улиц, зеленых зон, территорий организаций, школ, детских дошкольных учреждений.

Как уже сообщалось БЕЛТА, в Минске сформирована рабочая группа во главе с мэром столицы Андреем Шорцем по подготовке и проведению субботника 22 апреля. В ее состав включены заместители председателя Мингорисполкома, руководители комитетов и управлений Мингорисполкома, администраций районов столицы, Минского городского объединения организаций профсоюзов, представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, УП «Минскзеленстрой», ГП «Минсктранс». Создаются и районные рабочие группы по подготовке и проведению субботника в районах белорусской столицы.

В соответствии с решением Мингорисполкома, денежные средства, заработанные на субботнике, перечисляются на отдельные специальные расчетные счета администраций районов с последующим перечислением на расчетный счет Мингорисполкома № 3641740104010 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (код 739, УНП 100621571, назначение платежа — «Средства, полученные от проведения субботника»). Мингорисполком перечисляет 50% поступивших денежных средств Министерству финансов, 50% остаются в распоряжении Мингорисполкома и направляются на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы государственных учреждений дополнительного образования детей и молодежи, обеспечивающих развитие технического творчества детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Государственному предприятию «Минсктранс» поручено обеспечить бесперебойную работу пассажирского транспорта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Рядом с Землей пролетит астероид диаметром до 1,5 км
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Тест: Разбираетесь ли вы в архитектуре?
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь