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12:16 (мск), источник: Tengrinews

Новый экипаж МКС утвердила госкомиссия на Байконуре

Госкомиссия на Байконуре утвердила первый сокращенный с трех до двух человек экипаж корабля «Союз МС-04» в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.

Источник: Tengrinews

Третье место в «Союзе» занимает 70-килограммовый груз продуктов питания. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают Олег Новицкий («Роскосмос»), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

Запуск назначен на 20 апреля в 10.14 по времени Москвы. Полет «Союза» будет проведен по четырехвитковой схеме. Стыковка с МКС намечена также на 20 апреля в автоматическом режиме.

«Пилотируемый корабль новой модификации “Союз МС” разработки и производства РКК “Энергия” создан в результате глубокой модернизации “Союза ТМА”. “Союз МС” оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации», — отмечает издание.

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