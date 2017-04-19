Новый экипаж МКС утвердила госкомиссия на Байконуре

Третье место в «Союзе» занимает 70-килограммовый груз продуктов питания. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают Олег Новицкий («Роскосмос»), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

Запуск назначен на 20 апреля в 10.14 по времени Москвы. Полет «Союза» будет проведен по четырехвитковой схеме. Стыковка с МКС намечена также на 20 апреля в автоматическом режиме.

«Пилотируемый корабль новой модификации “Союз МС” разработки и производства РКК “Энергия” создан в результате глубокой модернизации “Союза ТМА”. “Союз МС” оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации», — отмечает издание.