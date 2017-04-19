Красноярцы смогут составить свое расписание электричек

Сегодня, 19 апреля начинает работу традиционная прямая телефонная линия компании «Краспригород» «Составь свое расписание», сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Позвонив на нее, пассажиры пригородных поездов могут оставить свои пожелания и предложения, связанные с количеством вагонов в электричках, временем их отправления, маршрутами движения. Звонки будут принимать специалисты «Краспригорода», которые в настоящее время занимаются формированием летнего расписания пригородных и городских электропоездов Красноярской железной дороги.

В компании «Краспригород» отмечают высокую эффективность прямой телефонной линии, которая в 2017 году будет проводиться уже в четвертый раз. В прошлом году на прямую линию поступило более 100 звонков от красноярцев. С учетом их пожеланий были назначены дополнительные поезда на наиболее популярных маршрутах, а также дополнительные остановки.

Напомним, в период с апреля по май традиционно формируется расписание движения электричек, которое будет действовать во время дачного сезона. Свои предложения и пожелания могут оставить пассажиры Красноярска, Абакана, Уяра, Иланского, Ачинска, других населенных пунктов пригородной зоны КрасЖД.