Глава свердловской Госавтоинспекции назвал самую опасную дорогу Среднего Урала

Об этом сегодня сообщил глава УГИБДД ГУ МВД России Свердловской области Юрий Демин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам эта дорога «вызывает серьезные опасения». Также в «черном списке» автодорог: Екатеринбург — Серов — Ивдель, Серов — граница с ХМАО, Ивдель — граница с ХМАО, Екатеринбург — Реж — Алапаевск и ЕКАД.

Среди муниципалитетов, где отмечается рост ДТП, в том числе с погибшими и пострадавшими: Нижние Серги, Асбест, Шаля, Красноуфимск, Краснотурьинск и др.

По информации Юрия Демина, за первый квартал этого года в целом фиксируется снижение количества ДТП на 5,3%, при этом, на 2% увеличилось количество ДТП с погибшими и на 4% с пострадавшими. Основная причина аварий — выезд на встречку (28,4% от общего числа ДТП).

Глава свердловской Госавтоинспекции также рассказал, что в настоящее время на Среднем Урале работает 105 комплексов автоматической фиксации, еще 37 являются передвижными. В мае количество передвижных планируется увеличить до 52. В планах ГИБДД «закрыть» камерами автоматической фиксации наиболее проблемные автодороги, в том числе Серов — ХМАО, а также территорию Нижних Серег.