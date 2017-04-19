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15:26 (мск), источник: Prokazan.ru

Во время визита главы МЧС РФ Минниханов рассказал ему шутку про «Рубин»

Накануне столицу Татарстана с рабочим визитом посетил глава МЧС России Владимир Пучков.

Источник: Prokazan.ru

Он побывал на стадионе «Казань Арена», где вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вышел на поле стадиона.

 — А где ворота?, — спросил Пучков у президента.

 — Убрали, чтобы нам не забивали, — пошутил Минниханов.

После глава МЧС Владимир Пучков вышел на поле с футбольным мячом, который он передал Рустаму Минниханову.

 — Пусть этот мяч принесет победу нашей сборной на Кубке конфедераций, — добавил Пучков.

Напомним, последний матч «Рубин» провел 16 апреля — тогда казанцы проиграли дома «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 23-го тура чемпионата России. У «Рубина» сейчас 28 очков, он занимает 10 строчку в таблице. В следующем матче 23 апреля «Рубин» сыграет в Самаре с «Крыльями Советами».

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