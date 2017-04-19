Во время визита главы МЧС РФ Минниханов рассказал ему шутку про «Рубин»

Он побывал на стадионе «Казань Арена», где вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вышел на поле стадиона.

— А где ворота?, — спросил Пучков у президента.

— Убрали, чтобы нам не забивали, — пошутил Минниханов.

После глава МЧС Владимир Пучков вышел на поле с футбольным мячом, который он передал Рустаму Минниханову.

— Пусть этот мяч принесет победу нашей сборной на Кубке конфедераций, — добавил Пучков.

Напомним, последний матч «Рубин» провел 16 апреля — тогда казанцы проиграли дома «Краснодару» со счетом 0:1 в матче 23-го тура чемпионата России. У «Рубина» сейчас 28 очков, он занимает 10 строчку в таблице. В следующем матче 23 апреля «Рубин» сыграет в Самаре с «Крыльями Советами».