Свердловская ГИБДД рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погоды

Об этом Накануне.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Синоптики прогнозируют изменение погодных условий 20 и 21 апреля. В связи с возможными затруднениями из-за выпадения осадков, понижения температуры и образования гололеда на федеральных и региональных трассах наряды ДПС ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, а также на незамедлительную передачу информации в подрядные организации, обслуживающие трассы, в части очистки дороги от снега, обработки ее противогололедными материалами.

«В условиях недостаточной видимости, при выпадении осадков, скользком дорожном покрытии ГИБДД советует отказаться от резких маневров, двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Кроме того, автолюбителям, которые уже поменяли зимние шины на летние, Госавтоинспекция советует воздержаться от поездок на личном транспорте. Также общественным транспортом лучше воспользоваться водителям, с небольшим стажем и опытом вождения», — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве советуют быть осторожными и пешеходам: соблюдать ПДД и не выходить неожиданно на проезжую часть. При передвижении в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости иметь на одежде световозращающие элементы.