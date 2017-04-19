Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Пхеньян показал, на что способен "комбайн смерти" – СМИ
Знаменитый радиоведущий Битов умер в Москве - СМИ
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
На Украине СБУ перепугалась закупки российских автобусов
"Нас бы покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15Роботы в Пальмире
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13:07 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловская ГИБДД рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погоды

В Госавтоинспекции Свердловской области рекомендуют не пользоваться личным транспортом из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада.

Об этом Накануне.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Синоптики прогнозируют изменение погодных условий 20 и 21 апреля. В связи с возможными затруднениями из-за выпадения осадков, понижения температуры и образования гололеда на федеральных и региональных трассах наряды ДПС ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, а также на незамедлительную передачу информации в подрядные организации, обслуживающие трассы, в части очистки дороги от снега, обработки ее противогололедными материалами.

«В условиях недостаточной видимости, при выпадении осадков, скользком дорожном покрытии ГИБДД советует отказаться от резких маневров, двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Кроме того, автолюбителям, которые уже поменяли зимние шины на летние, Госавтоинспекция советует воздержаться от поездок на личном транспорте. Также общественным транспортом лучше воспользоваться водителям, с небольшим стажем и опытом вождения», — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве советуют быть осторожными и пешеходам: соблюдать ПДД и не выходить неожиданно на проезжую часть. При передвижении в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости иметь на одежде световозращающие элементы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+12°
полупрозрачная облачность
771 мм рт. ст.
повышенное
82 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Выборы мэра Омска под угрозой. Губернатору области прочат отставку
На месте крушения сухогруза найдены тела трех погибших
Медведев пообещал не превращать политическую борьбу в войну
КНДР показала постановочное видео ракетного удара по США
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
Сын депутата Госдумы признал вину в кибермошенничестве в США
Пятеро российских спортсменов признались в применении допинга
Выборы мэра Омска провалились из-за отсутствия кандидатов
Спорт
«Барселона» верит в чудо. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов Верят в успех и в дортмундской «Боруссии», которой предстоит отыгрывать фору в выездном матче против «Монако»
Авто
Новый Haval H6 — теперь как Audi Китайцы показали второе поколение кроссовера, которое явно цитирует Audi Q7
Hi-Tech
Создана уникальная материя с отрицательной массой Физики создали аномальное вещество, которое частично «переворачивает» известные законы науки
Кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни» Звезды любимого сериала представили гостям финальную часть истории всемирно известного шефа и его команды
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь