Свердловская ГИБДД рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погоды
В Госавтоинспекции Свердловской области рекомендуют не пользоваться личным транспортом
В Госавтоинспекции Свердловской области рекомендуют не пользоваться личным транспортом
Об этом Накануне.RU сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Синоптики прогнозируют изменение погодных условий 20 и 21 апреля. В связи с возможными затруднениями
«В условиях недостаточной видимости, при выпадении осадков, скользком дорожном покрытии ГИБДД советует отказаться от резких маневров, двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств. Кроме того, автолюбителям, которые уже поменяли зимние шины на летние, Госавтоинспекция советует воздержаться от поездок на личном транспорте. Также общественным транспортом лучше воспользоваться водителям, с небольшим стажем и опытом вождения», — сообщили в ГИБДД.
В ведомстве советуют быть осторожными и пешеходам: соблюдать ПДД и не выходить неожиданно на проезжую часть. При передвижении в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости иметь на одежде световозращающие элементы.