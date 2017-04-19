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13:12 (мск), источник: СуперОмск

На Иртыше заметили еще одного уплывающего на льдине омича

В Омске был замечен еще один любитель покататься на льду тающей реки.

Парня сфотографировали на Иртыше в районе Иртышской набережной. На снимке видно, что для передвижения во льдах он использует некое приспособление с неясным предназначением: чтобы вернуться на берег или наоборот оттолкнуться от него.

Отметим, это уже третий случай катания во льдах Иртыша за последние два дня. Первыми на льду были замечены школьники, действия которых спасатели впоследствии назвали «верхом безрассудства». После этого катающимися на льдине по Иртышу были замечены еще двое человек, которые даже подстраховались — взяли с собой надувную лодку.

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