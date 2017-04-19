Слоненку Эколь из ростовского зоопарка исполнилось три месяца

Работники зоопарка отмечают, что малышка подросла и набрала в весе. Кроме того, она научилась уверенно бегать по вольеру. Эколь по-прежнему питается материнским молоком.

Интересно, что Эколь опекает не только мама, но и старшая сестра Ситара. Совсем скоро всю слоновью семью переведут в уличный вольер. Сейчас их можно увидеть в здании слоновника.