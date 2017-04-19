Слоненку Эколь из ростовского зоопарка исполнилось три месяца
18 апреля слоненку Эколь из ростовского зоопарка исполнилось три месяца. Об этом сообщает
18 апреля слоненку Эколь из ростовского зоопарка исполнилось три месяца. Об этом сообщает
Работники зоопарка отмечают, что малышка подросла и набрала в весе. Кроме того, она научилась уверенно бегать по вольеру. Эколь
Интересно, что Эколь опекает не только мама, но и старшая сестра Ситара. Совсем скоро всю слоновью семью переведут в уличный вольер. Сейчас их можно увидеть в здании слоновника.